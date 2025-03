Grand favori du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz, vain­queur de Grigor Dimitrov en huitièmes de finale et qui pour­rait réaliser un triplé en Californie en cas de victoire finale, ne veut pas se disperser notam­ment au sujet de la place de numéro 1 au clas­se­ment ATP.

« Je ne pense pas trop à recon­quérir la première place dans les deux ou trois prochains mois. Tout simple­ment parce que cela pour­rait me mettre une pres­sion supplé­men­taire. Comme je l’ai dit, je me concentre sur chaque jour et chaque tournoi, car je fais les choses comme il faut. Je me concentre sur l’amé­lio­ra­tion ; le résultat viendra, même la première place s’il le faut. Pour l’ins­tant, je me concentre sur Indian Wells et sur le main­tien de mon niveau. J’espère atteindre la finale ou soulever le trophée ; c’est mon objectif. Je me sens mieux chaque jour, et après ce tournoi, je ne penserai qu’à Miami, puis au prochain. Si la dyna­mique continue ainsi, les résul­tats seront bons et le clas­se­ment aussi. »