Suppléant de Sebastien Grosjean, Ivan Cinkus s’est confié auprès de nos confrères de L’Équipe. Pour lui, le Tricolore a encore beau­coup de points à améliorer pour parvenir à proposer un niveau de jeu digne des plus grands.

« Le plus impor­tant, c’est qu’Arthur prenne de bonnes habi­tudes et qu’il s’y tienne. Entraînement, alimen­ta­tion, sommeil… Il est encore tout neuf. Ça nous arrive d’échanger sur Marin (Cilic), quel­qu’un d’hyper concentré sur chaque partie de son métier. Les basiques, c’est essen­tiel, et les jeunes peuvent parfois être distraits. »