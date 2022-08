Frustré après sa défaite face à Norrie, Auger‐Aliassime s’agace et esquive la presse

Réputé pour son calme olym­pien et sa grande gentillesse et ce même dans la défaite, Félix Auger‐Aliassime était visi­ble­ment plus frustré que d’ha­bi­tude après sa défaite face à Cameron Norrie, sa première après cinq rencontres face au Britannique, en demi‐finale du tournoi ATP 250 de Los Cabos.

En désac­cord avec le timing de l’in­ter­view d’après match alors qu’il vient à peine de terminer son match, « je ne pense pas que cela soit cool », le Canadien s’est quelque peu agacé, tout en restant malgré tout assez calme, avant qu’un membre de l’or­ga­ni­sa­tion décide de « l’ex­fil­trer » sous les yeux des quelques jour­na­listes locaux présents.

NO QUISO HABLAR 😶



Tras perder contra Cameron Norrie en la semi­final, Felix Auger Aliassime se mostró disgus­tado y no permitió preguntas en el Abierto de Los Cabos #TeDaMásEmociones pic.twitter.com/t6GUH0ZT90 — La Octava Sports (@laoctavasports) August 6, 2022

Rien de grave cepen­dant pour le Québécois qui aura l’oc­ca­sion de se rattraper et de faire oublier cet épisode devant ses fans, dès ce lundi sur le Masters 1000 de Montréal.