Comme tous les joueurs de tennis profes­sionnel, les deux choses les plus pres­ti­gieuses à obtenir sont : un titre du Grand Chelem et la place de numéro 1 mondial. En tout cas pour Tsitsipas choisir entre les deux plus grandes distinc­tions n’est pas chose facile.

C’est ce dont il a parlé dans les colonnes d’El Universal, au début il assure rapi­de­ment préférer gagner un titre du Grand Chelem… et puis fina­le­ment il se ravise et révèle le véri­table objectif ultime de sa carrière :

« J’échangerai un titre du Grand Chelem pour être le numéro 1. C’est défi­ni­ti­ve­ment quelque chose de spécial, c’est un signe que vous avez atteint le maximum dans votre carrière et j’aime quand vous êtes capable de tout maxi­miser. Comme ça, un jour je pourrai dire à mes petits‐enfants que j’ai été numéro 1. »