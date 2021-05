Gaël Monfils n’est pas encore guéri. Deux jours après sa première victoire sur le circuit en 15 mois, le Parisien a subi la loi du remuant japo­nais Yoshihito Nishioka après une belle bataille en huitièmes de finale (6–4, 3–6, 6–7(2)). Forcément déçu de s’in­cliner de si peu, ‘La Monf’ sait ce dont il a besoin : jouer et encore jouer.

« Je n’ai pas vrai­ment de confiance donc tout est compliqué, tout est si dur. Il n’y a rien de fluide. Honnêtement, tout est dur. Je suis déçu parce que je perds malgré tout 7–6 au troi­sième set donc même en étant dans le dur, j’ar­rive à riva­liser avec de plus en plus de joueurs. Il faut que je retrouve du rythme, que je fasse des matchs, des matchs, des matchs et encore des matchs. Je vais conti­nuer à y croire », a déclaré le 14e joueur mondial qui va pouvoir joindre la parole aux actes en se rendant en Serbie pour la deuxième édition du tournoi de Belgrade dès la semaine prochaine.