On savait le tableau dingue à l’Open Parc Auvergne Rhône‐Alpes, encore plus avec la présence de Stefanos Tsitsipas annoncée ce samedi matin. Le tirage au sort a confirmé tout le poten­tiel du tournoi. Des chocs en pagaille dès le 1er tour, des quarts de finale poten­tiels allé­chants. Jannik Sinner Aslan Karatsev s’af­fron­te­ront dès le début de l’ATP 250 tout comme Felix Auger‐Aliassime et Lorenzo Sonego. Les Français auront fort à faire aussi : Gaël Monfils défiera Llyod Harris, Pierre‐Hugues Herbert Sebastian Korda ou encore Jo‐Wilfried Tsonga Tommy Paul.

Les quarts de finale pour­raient ressem­bler à : Thiem – Sinner ou Karatsev, Schwartzman – Khachanov, Auger‐Aliassime – Goffin et Monfils – Tsitsipas. Rien que ça.