De passage en confé­rence de presse après sa victoire étri­quée face à Davidovich Fokina au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid, Alexander Zverev a forcé­ment été inter­rogé sur la grosse polé­mique du jour concer­nant l’ar­bi­trage électronique.

Après avoir pris une photo d’une marque de balle annoncée bonne et visi­ble­ment large­ment dehors, l’Allemand, sans en faire des tonnes, a estimé qu’il y avait un vrai problème.

« Honnêtement, je pense qu’il y a eu une défaillance dans le système, je pense qu’il y a eu un problème dans le système à ce moment‐là. Je suis un fan du système élec­tro­nique, mais la balle était…. Ce n’est pas juste un petit peu, avec un milli­mètre à l’in­té­rieur, un milli­mètre à l’ex­té­rieur, c’était comme quatre, cinq centi­mètres. C’est pour­quoi je me suis tourné vers l’ar­bitre de chaise et j’ai dit : ‘S’il vous plaît, descendez et regardez ça, je ne suis pas fou (rire), je peux voir ce qui se passe’. »