Malgré sa bles­sure à la main gauche, contractée de manière assez impro­bable, Ugo Humbert a décidé de pour­suivre la saison sur terre battue. Et face à son compa­triote Alexandre Muller au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, le numéro 2 fran­çais, 22e mondial, a perdu son troi­sième match sur quatre depuis qu’il porte une attelle : 6–2, 6–7(3), 7–6(5), en 2h32 de jeu.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire, Alexandre Muller a expliqué avoir vécu un match très parti­cu­lier et pas très agréable.

« C’est telle­ment dur de ne pas y penser ! Tu vois le mec avec une attelle, c’est dur de ne pas se dire : ‘Je vais essayer de jouer haut sur son revers.’ Je pense que j’ai un peu trop pensé à lui. J’en ai perdu mes schémas. C’était un match compliqué, tacti­que­ment et menta­le­ment, mais le prin­cipal c’est d’avoir réussi à m’en sortir à la fin. J’ai su rester calme. Aujourd’hui, c’était le boulot ! Comme je l’ai dit à Xav (Pujot, son entraî­neur) après le match : c’était 2h30 de souf­france. C’était horrible ! J’essayais de lutter contre moi‐même pour rester calme, lutter contre mon tennis qui n’était pas top aujourd’hui. Mais s’il n’était pas top, c’est aussi parce qu’Ugo me mettait beau­coup de pres­sion et jouait très bien par moments. J’entamais les points sous pres­sion sans cesse. »

Pour une place en huitièmes de finale, Muller (39e mondial) affron­tera Frances Tiafoe.