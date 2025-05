Casper Ruud tient enfin son grand titre.

Après trois défaites en finale de Grand Chelem et deux en Masters 1000 depuis le début de sa carrière, le Norvégien a mis fin à sa malé­dic­tion, ce dimanche sur le Masters 1000 de Madrid.

Opposé en finale au très en forme, Jack Draper, l’ac­tuel 15e mondial a fait jouer son expé­rience sur une surface qu’il maîtrise beau­coup mieux.

Pourtant dominé de la tête et des épaules par le Britannique, qui servait pour le gain de ce premier set, à 5–4, Casper profi­tait parfai­te­ment du craquage de son adver­saire pour remporter trois jeux de suite et la manche. 7–5.

Logiquement frustré après un tel scénario, Jack parve­nait à se remo­bi­liser et se montrait patient pour surgir en fin de deuxième manche, breaker deux fois de suite et recoller au score. 6–3.

Le début de l’ul­time set était logi­que­ment tendu et, après plusieurs occa­sion de chaque côté, c’est Ruud qui prenait les devants, bien aidé par les fautes en coup droit de Draper, et ne lâchait plus les rênes jusqu’à la balle de match.

Casper Ruud décroche donc le plus grand et beau titre de sa carrière à 26 ans (7−5, 3–6, 6–4, en 2h30) sur le pres­ti­gieux tournoi de Madrid.

Un vrai accom­plis­se­ment pour un vrai spécia­liste de la terre battue, qui s’avance, mine de rien, comme l’un des préten­dants au titre à Roland‐Garros dans trois semaines… tournoi sur lequel il a déjà parti­cipé à deux finales.