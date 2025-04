L’arbitrage élec­tro­nique a des limites notam­ment sur la terre‐battue puisque les balles laissent des traces. On sait que le système Hawk‐Eye est un algo­rithme qui simule les trajec­toires et donc qui implique obli­ga­toi­re­ment une marge d’er­reur. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé lors du duel entre DavidoVich Fokina et Zverev.

Battu mais auteur d’une belle perfor­mance, la joueur espa­gnol a lui auss tiré la sonnette d’alarme.

« Il y a évidem­ment de très grosses erreurs. J’ai vu la marque, c’était une énorme erreur. Le système doit changer quelque chose, car ce n’est pas normal. Je soutiens Zverev dans sa démarche. C’était évident, et en plus ce n’était pas un coup rapide, c’était une volée de revers. Cela n’a aucun sens qu’ils aient validé ce point. Déjà avant cet inci­dent, une balle avait été égale­ment clai­re­ment mauvaise alors qu’elle était bonne. C’étaient deux balles très claires. Nous étions tous les deux surpris »