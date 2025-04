Interrogé au sujet de la possi­bi­lité d’avoir lui aussi un docu­men­taire comme celui de Carlos Alcaraz, Danill a expliqué que ce genre de chose n’était pas sa tasse de thé.

« J’ai vu comment ils ont fait le docu­men­taire sur Alcaraz, et la vérité, c’est qu’on est entouré de caméras toute la journée. Ce n’est pas quelque chose que j’aime, ce n’est pas pour moi. Le battage média­tique ne me dérange pas. Je signe pour tous ceux qui me le demandent quand je suis sur le terrain, et dans les hôtels ou en vacances, beau­coup de gens me demandent des photos ou des auto­graphes. Je devien­drais fou s’ils faisaient un docu­men­taire sur moi, car ils veulent toujours en savoir plus que ce que vous auto­risez. Ils veulent filmer vos enfants, votre femme, vous poser des ques­tions et en savoir plus sur votre vie privée. Je sais que mes fans voudront tout savoir sur moi, mais il faut garder un peu de distance. Donc non, je ne pense pas que je ferai un jour un docu­men­taire sur moi, mais il ne faut jamais dire jamais »