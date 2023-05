Si plusieurs polé­miques ont éclaté en fin de tournoi, Feliciano Lopez, direc­teur du Masters 1000 de Madrid, semblait quoi qu’il en soit heureux de voir son jeune compa­triote Carlos Alcaraz triom­pher pour la deuxième fois de suite dans la capi­tale espa­gnole. Le joueur de 41 ans, qui prend sa retraite cette année, est rassuré pour l’avenir du tennis comme il l’a confié au journal L’Equipe.

« Ce n’est pas courant de voir quel­qu’un d’aussi jeune avec ce genre d’énergie et qui arrive à se connecter avec le public. C’est une béné­dic­tion pour le tennis d’avoir ce joueur qui, à seule­ment 20 ans, a déjà gagné un Grand Chelem et été n°1. Parce qu’on est à un moment char­nière avec Federer qui est parti, Nadal, dont on ne sait pas encore combien de temps il va jouer, et Novak qui a 35 ans (il aura 36 ans le 22 mai). C’est encore plus impor­tant d’avoir quel­qu’un comme Carlos en ce moment. »