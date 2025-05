Casper Ruud a bien fait de serrer les dents.

Après avoir fait appel au kiné dès le début de sa demi‐finale face à Cerundolo sur le Masters 1000 de Madrid à cause de douleurs au niveau des côtes, le Norvégien a fini par s’im­poser et se quali­fier pour la deuxième finale de sa carrière dans cette caté­gorie de tournois.

Forcément inter­rogé au sujet de cette douleur en confé­rence de presse d’après match, l’ac­tuel 15e mondial s’est voulu rassu­rant même s’il n’est sûr de rien.

« Dans la région des côtes, la douleur peut être vive, mais là, je me sens bien. Je n’ai fait aucun examen, si ce n’est que mon kiné­si­thé­ra­peute a jeté un coup d’oeil et m’a fait craquer le dos, ce qui m’a soulagé. J’espère que ce n’est pas trop grave, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que je me sente encore mieux. Au fur et à mesure que le match avan­çait et que les anal­gé­siques faisaient leur effet, j’ai senti que j’al­lais mieux, ce qui est bon signe. Je pense, d’après ce que j’ai ressenti, qu’il ne faut pas trop s’in­quiéter pour dimanche. »