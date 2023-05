De passage en confé­rence de presse ce dimanche après son formi­dable parcours sur le Masters 1000 de Madrid, le lucky loser et fina­liste, Jan Lennard Struff, est revenu sur son duel acharné face à Carlos Alcaraz en finale. Et malgré un plan de jeu parfai­te­ment défini, l’Allemand n’a pas été capable de venir à bout du phéno­mène espagnol.

« J’ai manqué mon premier jeu du match. À la fin du premier set, à 5–4, 0–40, j’avais encore des chances. Il y avait la possi­bi­lité de revenir à 5–5 ou même de gagner le set. Le deuxième set a été incroyable, j’ai très bien joué. À partir du moment où il m’a breaké dans le troi­sième set, il s’est très bien débrouillé. Il était sur une lancée et je ne pouvais plus l’ar­rêter. Il était trop fort en finale. J’avais joué deux fois contre Carlos, il était très agressif. C’est le style de jeu qui me convient le mieux. S’il joue avec du temps, il est trop fort. J’ai essayé de lui mettre la pres­sion, de lui prendre du temps et d’aller cher­cher mes coups, parce que physi­que­ment il est meilleur. Il est très rapide, il aime les rallyes. J’avais un plan de jeu, je voulais aller au filet le plus possible. »