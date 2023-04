Éliminé dès le 1er tour à Munich la semaine dernière, quelques jours après son huitième de finale perdu contre Daniil Medvedev à Monte‐Carlo, Alexander Zverev se réjouit de retrouver Madrid, où les condi­tions lui plaisent tout parti­cu­liè­re­ment. L’Allemand a gagné deux fois le Masters 1000 de la capi­tale espa­gnole, en 2018 et en 2021.

« Je pense qu’il y a des endroits qui conviennent mieux à certains joueurs qu’à d’autres. Les tour­nois que j’ai remportés plusieurs fois (Madrid, Munich, Cologne, Washington et les Nitto Finals) me conviennent très bien. C’est un endroit confor­table où l’on revient et où l’on sait que l’on va bien jouer. C’est aussi une ques­tion de mental. J’ai gagné Munich en 2017 et 2018 et depuis, je n’ai gagné que deux matchs là‐bas. Mais oui, il y a vrai­ment des endroits où tu te dis : ‘ok, tu vas entrer entrer sur le court et tu vas te sentir mieux que la semaine dernière’ », a expliqué à l’ATP l’Allemand, 16e, qui va défendre en Espagne les points de sa finale contre Carlos Alcaraz l’année dernière.