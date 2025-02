Si Alexander Bublik peut parfois avoir un compor­te­ment assez limite sur le court, son respect pour ses aînés et l’his­toire du tennis est intact.

Vainqueur ce mardi de Richard Gasquet au premier tour de l’ATP 250 de Marseille (6−4, 6–4), le Kazakh a rendu, lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, un très bel hommage au Français qui dispu­tait ce tournoi pour la dernière fois de sa carrière avant de prendre sa retraite à Roland‐Garros.

« He is a legend of French Tennis » 🇫🇷



Bublik pays respect to Gasquet after the French icon plays his final match in Marseille. Merci, Richard ! 👏@Open13 | #O13Provence pic.twitter.com/wqMoGfdSyw