Le tirage au sort de l’Open 13 Provence a eu lieu ce samedi, et il n’a pas déçu ! Deux premiers tours sortent du lot : Gaston – Moutet et Tsonga – Simon, dont les vain­queurs retrou­ve­ront respec­ti­ve­ment Stefanos Tsitsipas et Félix Auger‐Aliassime.

De son côté, Benjamin Bonzi sera opposé à Alexei Popyrin et Richard Gasquet affron­tera Mikael Ymer. Le Biterrois pourra prendre sa revanche après sa défaite contre le Suédois à Montpellier (7–5, 6–7(6), 6–1). Enfin, Lucas Pouille débu­tera face au néer­lan­dais Tallon Griekspoor.

Si la logique est respectée, les demi‐finales oppo­se­ront Stefanos Tsitsipas à Félix Auger‐Aliassime et Aslan Karatsev à Andrey Rublev. Vivement lundi !