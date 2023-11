La place de numéro 1 fran­çais en fin de saison 2023 se joue cette semaine entre Ugo Humbert (23e) et Adrian Mannarino (25e), quali­fiés respec­ti­ve­ment en demi‐finales à Metz et à Sofia.

Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa victoire sur Harold Mayot (6−3, 7–5), Humbert a été honnête au sujet de cet objectif.

« Oui, en direct, avant le match, il était mené un set, un break et il a gagné. Donc il me met encore de la pres­sion ! C’est comme ça, c’est bien, il faut pousser jusqu’au bout. C’est ça qui fait notre force avec Manna, Arthur (Fils). On se pousse tous les trois vers le haut. Mais quoi qu’il arrive, la saison sera belle. C’est la petite carotte ! »