Il y a quelques jours, Arthur Fils a annoncé la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Sébastien Grosjean. Et alors qu’il a décidé de conti­nuer de travailler avec l’an­cien coach de Marin Cilic, Ivan Cinkus, le numéro 1 fran­çais a expliqué ce choix sur RMC.

« C’est une menta­lité diffé­rente. Ça ne passe par cent chemins pour dire quelque chose. C’est très droit et c’est très bien. S’il veut me dire que je suis nul et que je joue mal, il va me le dire et il aura raison. Oui, il faut que ce soit direct sinon tu perds du temps. C’est mieux quand ça va droit. C’est plus simple », a déclaré le 18e joueur mondial dans des propos relayés par Eurosport.