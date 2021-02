L’entry list du Masters 1000 est sor­tie et bien évi­dem­ment il est logique d’y voir figu­rer Roger Federer aux côtés de tous les autres cham­pions. Cela ne signi­fie pas que le Suisse sera obli­ga­toi­re­ment pré­sent en Floride mais on peut aus­si pen­ser que si ses per­for­mances à Doha et Dubaï sont conformes à son plan il aura à coeur de jouer aux Etats‐Unis d’au­tant qu’il y aura un peu de public. Roger a d’ailleurs réus­si là‐bas puis­qu’il a déjà gla­né 4 titres, le der­nier en date est en 2019 face à John Isner et dans la fameuse enceinte des Dolphins, le Hard Rock Stadium.