Simona Halep est l’une des joueuses les plus « flip­pées » au sujet du Covid‐19. On se sou­vient ses pro­pos et aus­si son for­fait pour l’US Open pour la seule rai­son qu’elle crai­gnait d’être conta­mi­née. Pour ces­ser d’a­voir peur, elle a donc déci­dé de se faire vaccinée.

C’est la pre­mière joueuse du cir­cuit qui s’est enga­gée dans cette démarche. « Je vou­lais être vac­ci­née. Je suis venu ici l’es­prit ouvert et je vais bien, j’ai reçu le vac­cin Pfizer. Je me sens bien, je n’ai pas eu d’ef­fets secon­daires. C’est pour la san­té de tout le monde », a décla­ré Simona qui a reçu le vac­cin chez elle en Roumanie.

On ver­ra si des joueurs ou joueuses vont l’i­mi­ter dans un futur proche.