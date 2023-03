Battu sèche­ment par Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 d’Indian Wells alors qu’il restait sur dix‐neuf victoires d’af­filée, Daniil Medvedev, a déjà tiré un ensei­gne­ment de cette défaite. Il veut réaliser plus d’amor­ties. C’est ce qu’il a expliqué après son entrée en lice réussi à Miami face à Roberto Carballes Baena (6−1, 6–2).

« La vérité est que j’ai toujours aimé l’idée de faire des amor­ties, mais ce n’est pas un coup qui me vient natu­rel­le­ment à l’es­prit dans mon tennis. Je dois avoir beau­coup de confiance pour le tenter et aujourd’hui je me suis senti bien, même si après avoir joué contre Alcaraz j’ai réalisé que je devais en faire davan­tage », a révélé le 5e mondial, qui affron­tera Alex Molcan en 16es de finale.