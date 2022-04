Alexander Bublik peut sans aucun doute s’es­timer heureux.

Moins de 24 heures après avoir subi­te­ment aban­donné son match face à Pablo Carreno Busta alors qu’il venait juste de se faire breaker dans le troi­sième set, l’ATP a indiqué au journal L’Équipe que le Kazakh ne sera pas sanctionné.

D’après l’as­so­cia­tion des joueurs de tennis profes­sion­nels, le 36e mondial serait bel et bien blessé (à l’épaule en l’occurrence) et échap­pe­rait donc à une lourde amende. Un scénario pas si évident que cela étant donné les images de l’abandon en ques­tion et de ses récentes décla­ra­tions concer­nant son désa­mour pour la terre battue.