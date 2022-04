Présent sur le Rocher depuis plusieurs jours, Gaël Monfils a annoncé en confé­rence de presse ce dimanche qu’il renon­çait à s’ali­gner sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo à cause d’une douleur persis­tante au pied.

« J’ai mal depuis mon retour de Miami. À ce moment‐là de ma carrière c’est mieux de me reposer pour atteindre les grands objec­tifs que je me suis fixés », a déclaré le Français qui devait initia­le­ment affronter Hubert Hurkacz pour son entrée en lice et qui sera donc remplacé par un lucky loser.