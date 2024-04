Dans les colonnes de Monaco Matin, Henri Leconte s’est exprimé sur le tennis d’au­jourd’hui. Bien sûr, la rédac­tion du quoti­dien l’a inter­rogé sur le fait que le tennis offensif composé de joueurs faisant service volée n’exis­tait plus vrai­ment. Selon « Riton » cela peut malgré tout encore changé.

« Il faut avoir d’autres cartes dans son jeu, mais avoir un joueur qui fait service‐volée, c’est encore possible car on va devoir accé­lérer le jeu, qui devient trop lent pour des raisons média­tiques. Les matchs sont parfois trop longs. Aujourd’hui la surface la plus rapide, c’est la terre battue quand le temps est chaud et sec »

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo