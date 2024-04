Depuis Charleston où elle va disputer une deuxième finale consé­cu­tive après son titre à Miami, Danielle Collins a fait passer un message à ses détrac­teurs. Extrait de son passage sur le plateau de Tennis Channel.

« J’ai beau­coup d’amies sur le circuit et elles savent comment je me comporte sur le court. Mais en dehors de la piste, je suis une bonne personne, loyale envers mes amis, je prends le temps de penser à eux. Toutes les filles du circuit respectent cela. Beaucoup de gens en dehors du tennis peuvent être offensés par la façon dont je me comporte. Nous vivons dans un monde où il y a beau­coup de stéréo­types, ce n’est pas une sorte de décla­ra­tion poli­tique, c’est la réalité. Nous les femmes sommes censées nous comporter d’une certaine manière. Quand on a une forte person­na­lité, quand on est aussi compé­titif que moi, ça peut agacer les gens », a déclaré l’Américaine, tombeuse cette semaine sur terre battue de Paula Badosa, Ons Jabeur, Sloane Stephens, Elise Mertens et Maria Sakkari.

Celle qui a déjà programmé sa retraite en fin de saison affron­tera Daria Kasatkina pour tenter de remporter un 4e titre en carrière.