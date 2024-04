De passage en zone mixte suite à sa défaite face à Novak Djokovic en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo ce jeudi, Lorenzo Musetti, plutôt fier de sa pres­ta­tion malgré quelques petits regrets, a égale­ment tenu à mettre en lumière le niveau de jeu très élevé du numéro 1 mondial.

« J’ai manqué d’un peu de viva­cité, et c’est ce qui a été très payant au début du match. Il est certain qu’à ce moment‐là, il a su tirer le meilleur de lui‐même. Cela faisait long­temps que je n’avais pas vu Novak jouer comme ça, surtout sur terre battue, donc je suis content de m’être battu jusqu’au dernier point. Il y a peu de regrets. Bien sûr, il y a eu des occa­sions très favo­rables. Mais cela fait partie du tennis. J’ai aussi su les créer, on n’ar­rive pas toujours à les finir. L’important est de conti­nuer à y croire jusqu’au bout, de se battre jusqu’au bout comme je l’ai fait aujourd’hui (jeudi). »