Au bord des larmes après avoir battu pour la première fois de sa carrière Novak Djokovic, Lorenzo Musetti, lors de son passage devant la presse ce jeudi soir, est notam­ment revenu sur les circons­tances parti­cu­lières de la rencontre et sur la diffi­culté d’achever défi­ni­ti­ve­ment un joueur de son rang.

« C’est un joueur unique, vous ne pouvez jamais l’ex­clure. D’une certaine manière, nous étions tous les deux en diffi­culté depuis le début, car les condi­tions n’étaient pas faciles à jouer, il y avait beau­coup de vent et il faisait froid. Même les balles et les condi­tions étaient complè­te­ment diffé­rentes des autres jours. Notre plus haut niveau est arrivé en fin de match, à la fin du deuxième set et tout au long du troi­sième on a pris le dessus, on a commencé à avoir des échanges plus longs. Je suis content de la victoire, je ne me suis pas trop concentré sur lui, j’ai juste pensé à ce que je devais faire pour le battre. Même si Novak joue mal, il est toujours numéro 1 mondial, donc vous ne pouvez jamais le condamner, vous devez le tuer 10 fois. »