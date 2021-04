Après les débuts plus que réussis de Rafael Nadal et Novak Djokovic ce mercredi, place désor­mais aux huitièmes de finale ce jeudi avec notam­ment un allé­chant Nadal‐Dimitrov prévu en troi­sième rota­tion sur le court central. Le numéro 1 mondial devra se méfier du jeu parti­cu­lier de Daniel Evans alors que Lucas Pouille tentera de confirmer son beau début de tournoi face à l’im­pré­vi­sible Davidovich‐Fokina. À noter les belles affiches entre Bautista et Rublev ainsi que Ruud face à Carreno‐Busta. Ça va cogner sur le Rocher !

Découvrez le programme complet de la journée de jeudi ci‐dessous :