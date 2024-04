Vainqueur de Lorenzo Musetti en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo ce jeudi, Novak Djokovic n’a pas eu un match facile notam­ment quand il a perdu son service dans la seconde manche à 4 jeux à 2. Cela lui a forcé­ment rappelé des mauvais souve­nirs comme il l’a expliqué sur le court.

« Je ne pense pas être encore à mon meilleur niveau. C’était un super test aujourd’hui contre un joueur incroyable. Un joueur très talen­tueux, notam­ment sur terre battue. J’ai perdu contre lui l’année dernière ici. Circonstances simi­laires. J’étais à un set et 4–2. Je dois dire que c’était dans un coin de ma tête quand j’ai perdu le break au 2e set aujourd’hui. Je me suis dit : ‘Oh non…’ j’es­père que ce n’est pas un scénario simi­laire à celui de l’année dernière.’ Je suis vrai­ment heureux d’avoir relevé le défi et j’attends avec impa­tience le prochain. Je vais juste le prendre un jour à la fois et voir comment ça se passe. »