Quelques jours après un match épique en cinq sets à Melbourne, Pierre-Hugues Herbert et David Goffin se retrouvent en quarts de finale de l’Open Sud de France de Montpellier. L’Alsacien tentera de prendre sa revanche sur le Liégeois mais il devra surtout réaliser un exploit puisqu’il ne l’a jamais battu en quatre confrontations. Le Tricolore et le Belge se sont affrontés une fois en indoor et Goffin l’avait emporté 6-1, 6-3 en demi-finale de Rotterdam en 2017.

Crédit photo : Open Sud de France