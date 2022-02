Vainqueur à Montpellier mercredi d’Alejandro Davidovich Fokina, Adrian Mannarino continue sur la lancée de son Open d’Australie où il a notam­ment battu Hubert Hurkacz et Aslan Karatsev avant de tomber avec les honneurs contre Rafael Nadal en huitièmes. A 33 ans et après une année 2021 diffi­cile, le Français est rassuré d’au­tant que ses compa­triotes plus âgés que lui donnent incons­ciem­ment de l’espoir.

« L’Open d’Australie m’a donné un gros coup de boost au moral. Quand on accu­mule les bles­sures, c’est dur. Là, ça aide à s’en­traîner, avoir des objec­tifs plus élevés. J’essaie de prendre du plaisir au maximum sur le court. Quand on a un match comme ça où tout se passe bien, c’est agréable. C’est rassu­rant parce que j’avais beau­coup de bles­sures l’année dernière. Je me disais que j’étais peut‐être trop vieux. Quand on voit Gaël dans une forme physique incroyable à son âge, on se dit que c’est possible. Même Gilles Simon qui court à gauche à droite, c’est rassu­rant. « Ritchie » qui gagne un match accroché. Il a encore un hyper bon niveau. Je me dis que j’ai encore 3–4 années devant moi faci­le­ment », s’est réjoui Adrian qui affronte David Goffin pour une place en quarts ce jeudi après‐midi à l’Open Sud de France.