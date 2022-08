Carreno Busta, une première bien méritée en Masters1000

Souvent derrière les Nadal, Ferrer, Bautista Agut et main­te­nant Alcaraz, Carreno Busta vient de signer la plus belle victoire de sa carrière en domi­nant en trois manches le Polonais Hubert Hurkacz (3–6, 6–3, 6–3).

Après avoir concédé la première manche (3–6) en ayant proposé ce qu’il réalise d’ha­bi­tude de mieux à savoir faire l’es­suie glace du fond du court, Pablo a décidé de changer d’at­ti­tude et de confirmer que cette semaine était la sienne.

Plus offensif et créatif, plus rapide aussi, Pablo a commencé d’abord par faire douter Hurkacz avant de gérer le rythme de cette finale. Dans les deux dernières manches, l’Espagnol brea­kait donc assez vite et tenait le coup alors que ce n’était pas toujours une de ses qualités. Dans l’ul­time set, il offrait même un point de fou qui fit chavirer le public canadien.

Mené 4 à 2, on vit même Hubert, si calme, balancer sa raquette. Son coach inter­ve­nait alors pour lui expli­quer qu’il mettait trop d’énergie autour des points perdus, une direc­tive que le Polonais essayait de mettre en place mais il était déjà trop tard.

Carreno main­te­nait le cap et bouclait le duel sur le service de son adver­saire à 5 à 3 sans avoir fina­le­ment plus trem­bler que cela en fin de partie.

C’est son premier titre en Masters1000, forcé­ment le plus beau, une belle récom­pense à 31 ans pour ce cham­pion dont le compor­te­ment a toujours été exemplaire.