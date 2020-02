Lors de sa conférence de presse après sa victoire face à Shapovalov, Alexander Bublik est revenu sur ses propos concernant l’argent. Il a profité pour poser une autre petite bombe : « J’adore frapper dans la balle, j’ai juste dit que si cela ne me rapportait pas d’argent, je ne jouerai pas, ce qui me parait logique car il faut bien vivre. Mais la vie de joueur de tennis, c’est aussi des blessures comme celle de mon genou actuellement, des messages de merde sur les réseaux sociaux, et aussi des journalistes qui me posent des questions stupides »