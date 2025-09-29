À l’occasion des quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Daniil Medvedev a battu Alexander Zverev pour la 14e fois en 21 rencontres, et pour la 8e fois sur leurs 9 derniers duels (6−3, 6–3).
Aux commentaires de la rencontre sur Eurosport, l’ancien numéro 10 mondial, Arnaud Clément, n’a pas épargné l’Allemand.
« Le côté positif de ce match, c’est le tennis pratiqué par Medvedev. Il a été de grande qualité. Il a été super solide, bon au service, il a rectifié un début de match un petit peu moyen. Il a été mobile, agressif. Mais le côté très négatif, c’est ce que nous a fait Zverev, même s’il manque de confiance. Il perd même sa combativité. Il lâche complètement sur les deux trois derniers jeux. C’est catastrophique, vraiment, ce qu’il a produit. Il manque de l’énergie, de l’entrain, de l’envie, peut‐être aussi du dynamisme au niveau physique. Il est loin du compte. C’est très largement insuffisant. »
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 17:06