ATP - Pékin

Arnaud Clément sur Zverev, battu par Medvedev : « C’est vrai­ment catas­tro­phique ce qu’il a produit. Il manque d’énergie, d’envie, d’en­train, c’est très large­ment insuffisant »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

À l’oc­ca­sion des quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Daniil Medvedev a battu Alexander Zverev pour la 14e fois en 21 rencontres, et pour la 8e fois sur leurs 9 derniers duels (6−3, 6–3).

Aux commen­taires de la rencontre sur Eurosport, l’an­cien numéro 10 mondial, Arnaud Clément, n’a pas épargné l’Allemand. 

« Le côté positif de ce match, c’est le tennis pratiqué par Medvedev. Il a été de grande qualité. Il a été super solide, bon au service, il a rectifié un début de match un petit peu moyen. Il a été mobile, agressif. Mais le côté très négatif, c’est ce que nous a fait Zverev, même s’il manque de confiance. Il perd même sa comba­ti­vité. Il lâche complè­te­ment sur les deux trois derniers jeux. C’est catas­tro­phique, vrai­ment, ce qu’il a produit. Il manque de l’énergie, de l’en­train, de l’envie, peut‐être aussi du dyna­misme au niveau physique. Il est loin du compte. C’est très large­ment insuffisant. »

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 17:06

