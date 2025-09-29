Tombeur de Jenson Brooksby en demies (6−4, 6–3) de l’ATP 500 de Tokyo, où il retrouvera Carlos Alcaraz en finale, Taylor Fritz a inscrit ce texte sur la caméra : ‘Nah, i’d win’.
Un message que l’on peut traduire par « non, je gagnerais » ou ‘non, c’est moi qui gagnerais », qui est visiblement une référence à un manga japonais.
« Je m’imagine déjà les critiques de ceux qui ne comprennent pas », a posté le numéro 5 mondial sur le réseau social X.
Can already see myself about to get roasted by the people that don’t get it 😪 https://t.co/fTomDQkBjx— Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) September 29, 2025
A noter que Fritz a battu Alcaraz pour la première fois en quatre confrontations il y a dix jours lors de la Laver Cup (6−3, 6–2). Une victoire comptabilisée par l’ATP et qui pourrait lui donner beaucoup de confiance pour cette finale à Tokyo.
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 17:46