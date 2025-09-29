AccueilATPATP - TokyoFritz sur son message avant de retrouver Alcaraz : "J'imagine déjà les...
ATP - Tokyo

Fritz sur son message avant de retrouver Alcaraz : « J’imagine déjà les critiques de ceux qui ne comprennent pas »

Baptiste Mulatier

Tombeur de Jenson Brooksby en demies (6−4, 6–3) de l’ATP 500 de Tokyo, où il retrou­vera Carlos Alcaraz en finale, Taylor Fritz a inscrit ce texte sur la caméra : ‘Nah, i’d win’. 

Un message que l’on peut traduire par « non, je gagne­rais » ou ‘non, c’est moi qui gagne­rais », qui est visi­ble­ment une réfé­rence à un manga japonais. 

« Je m’imagine déjà les critiques de ceux qui ne comprennent pas », a posté le numéro 5 mondial sur le réseau social X. 

A noter que Fritz a battu Alcaraz pour la première fois en quatre confron­ta­tions il y a dix jours lors de la Laver Cup (6−3, 6–2). Une victoire comp­ta­bi­lisée par l’ATP et qui pour­rait lui donner beau­coup de confiance pour cette finale à Tokyo. 

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 17:46

