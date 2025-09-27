AccueilATPATP - PékinDaniil Medvedev, sur son prochain adversaire : "Pour être honnête, j'aime bien...
Daniil Medvedev, sur son prochain adver­saire : « Pour être honnête, j’aime bien jouer contre lui. Je pense que mon jeu corres­pond bien au sien »

Thomas S

28

Vainqueur, au premier tour de l’ATP 500 de Pékin contre Cameron Norrie, de son premier joueur classé parmi le Top 50 mondial depuis le mois de juin dernier, Daniil Medvedev s’est un peu rassuré avant d’af­fronter l’un des hommes en forme de cette saison, Alejandro Davidovich Fokina, 20e mondial. 

Un joueur contre lequel il s’est imposé à quatre reprises en cinq confron­ta­tions. De quoi aborder ce match avec un peu de confiance pour le Russe. 

« Pour être honnête, j’ai l’im­pres­sion d’aimer jouer contre lui. Je pense que mon jeu corres­pond bien au sien. Il est en meilleure forme en ce moment, disons. Je ne sais pas. Ce n’est même pas une ques­tion de points. Il a proba­ble­ment remporté plus de victoires que moi ces derniers temps. J’ai manqué de chance à Washington. Il joue très bien. En fait, nous avons disputé un match exhi­bi­tion sérieux et j’ai gagné. Je vais essayer de jouer de mon mieux. C’est un joueur très fort. Je sais que si je veux le battre, je dois être au meilleur de ma forme, et je vais essayer de le faire. »

Publié le samedi 27 septembre 2025 à 16:11

