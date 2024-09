Difficile vain­queur du Français Adrian Mannarino, ce samedi sur l’ATP 500 de Pékin (7–6(6), 6–2, en 1h45), Daniil Medvedev s’est qualifié pour le 75e quart de finale de sa carrière.

Un chiffre loin d’être anodin pour le Russe même s’il aime­rait bien concré­tiser cela en plus de titres.

« Les titres sont évidem­ment plus impor­tants que les finales. Mais même dans ce cas, 75 quarts de finale, c’est génial. Quand j’ai atteint mon premier quart de finale, c’était à Moscou et j’étais plutôt content. Et main­te­nant, j’en suis à 75. Je suis toujours content, mais pas de la même manière. Mais si vous voulez gagner le tournoi, vous devez être en quart de finale », a déclaré avec beau­coup de prag­ma­tisme celui qui affron­tera l’Italien Flavio Cobolli pour une place en demi‐finales.