Battu ce jeudi dès les huitièmes de finale de l’ATP 500 du Queen’s par Jack Draper, Carlos Alcaraz, tenant du titre sur le tournoi londo­nien, a pesté en confé­rence de presse d’après match sur la nouvelle règle testée par l’ATP sur ce début de saison sur gazon.

Alors que le chro­no­mètre de 25 secondes pour servir se déclenche habi­tuel­le­ment après l’an­nonce du score par l’ar­bitre de chaise, celui‐ci démarre désor­mais après le dernier coup de raquette du point précé­dent. Une hérésie pour le récent vain­queur de Roland‐Garros.

« Cette nouvelle règle est une folie et mauvaise pour les joueurs. Le chro­no­mètre ne s’ar­rête jamais et est activé direc­te­ment après l’arrêt du point précé­dent. Si je termine le point au filet, je n’ai même pas le temps d’aller cher­cher les balles. Je ne parle pas d’aller cher­cher les serviettes, non, je parle de ne même pas avoir le temps d’aller cher­cher les balles. C’est fou, c’est quelque chose que je n’ai jamais vu dans ce sport. »