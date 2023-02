L’entraîneur lui‐même d’Alcaraz l’a annoncé : « Cette année, Roland‐Garros est un objectif très clair pour Carlos ». Cette décla­ra­tion de Juan Carlos Ferrero n’est évidem­ment pas passée inaperçue.

Titré à Buenos Aires et fina­liste à Rio, l’Espagnol a pris confiance sur terre battue à trois mois du début des Internationaux de France (28 mai au 11 juin).

« J’ai un bon feeling. J’ai joué de très bons matchs et à un niveau élevé. Je suis en forme. D’ici à Roland‐Garros, il y a encore beau­coup de chemin à parcourir, mais ces deux tour­nois m’ont permis de gagner en confiance et en rythme pour retrouver mon niveau », a déclaré Alcaraz, battu et blessé dimanche contre Cameron Norrie.