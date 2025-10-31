En grande diffi­culté pendant la saison sur surface natu­relle, Félix Auger‐Aliassime est en train de réaliser une fin d’année 2025 impressionnante.

Depuis sa déroute au premier tour du Masters 1000 de Toronto, chez lui, le Canadien a remporté 21 de ses 25 derniers matchs dont un titre décroché à Bruxelles. Qualifié pour les demi‐finales du Rolex Paris Masters après une véri­table démons­tra­tion face à Valentin Vacherot, l’ac­tuel 10e joueur mondial n’est plus qu’à deux victoires d’une quali­fi­ca­tion directe pour le Masters de Turin.

Interrogé en confé­rence de presse à propos de cet objectif quasi­ment ines­péré il y a encore un mois, FAA a reconnu qu’il était passé par des moments difficiles.

« Eh bien, en fait, j’ai très bien commencé l’année pendant les deux premiers mois. J’ai remporté le plus grand nombre de victoires sur le circuit. Grâce à une excel­lente prépa­ra­tion physique, j’ai commencé l’année en pleine forme. Puis j’ai perdu quelques matchs, et avec le recul, je pense que j’ai peut‐être perdu trop confiance en moi à cause de ces défaites. Mais, vous savez, c’est parfois comme ça sur le circuit. Vous avez l’im­pres­sion de bien jouer, et il est normal que parfois vous vous sentiez un peu plus faible physi­que­ment ou menta­le­ment, et que vous perdiez quelques matchs. Je pense que j’ai juste été un peu trop loin dans ma confiance. Parce que je jouais très bien, et puis une fois que j’ai pu retrouver cette même confiance, j’ai pu sentir que, non, j’avais tout ce qu’il fallait dans mon jeu pour battre tous les meilleurs joueurs du monde. Mais après ça, on peut perdre des matchs, mais j’avais l’im­pres­sion qu’à chaque entraî­ne­ment, chaque jour, je jouais bien au tennis, et main­te­nant ça porte ses fruits et je suis capable de rester constant. »