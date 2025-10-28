Lors d’une interview accordée à Eurosport Allemagne, l’ex‐7e joueuse mondiale a pris la défense d’Alexander Zverev, toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem.
« Il ne faut pas oublier qu’au bout du compte, Sascha est toujours numéro trois mondial. Et il ne manque pas de volonté de gagner, il se critique même lui‐même pour ses performances. Mais Sinner et Alcaraz ont évolué à une vitesse fulgurante et vont dominer le tennis mondial dans les années à venir. Bien sûr, les gens sont toujours plus intelligents quand ils regardent de l’extérieur. Je suis convaincu que l’équipe de Sascha suit un plan bien précis. De plus, il semble se sentir à l’aise avec son père et son frère à ses côtés. Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe en interne. L’Allemagne a toujours été très critique à son égard. Numéro trois mondial, c’est déjà sensationnel. J’aurais été satisfait de ce résultat, mais lui, loin de là »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 17:13