ATP - Rolex Paris Masters

Barbara Schett sur Zverev : « Les gens sont toujours plus intel­li­gents quand ils regardent de l’ex­té­rieur, mais il ne faut pas oublier qu’au bout du compte, il est toujours numéro trois mondial »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

305

Lors d’une inter­view accordée à Eurosport Allemagne, l’ex‐7e joueuse mondiale a pris la défense d’Alexander Zverev, toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem. 

« Il ne faut pas oublier qu’au bout du compte, Sascha est toujours numéro trois mondial. Et il ne manque pas de volonté de gagner, il se critique même lui‐même pour ses perfor­mances. Mais Sinner et Alcaraz ont évolué à une vitesse fulgu­rante et vont dominer le tennis mondial dans les années à venir. Bien sûr, les gens sont toujours plus intel­li­gents quand ils regardent de l’ex­té­rieur. Je suis convaincu que l’équipe de Sascha suit un plan bien précis. De plus, il semble se sentir à l’aise avec son père et son frère à ses côtés. Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe en interne. L’Allemagne a toujours été très critique à son égard. Numéro trois mondial, c’est déjà sensa­tionnel. J’aurais été satis­fait de ce résultat, mais lui, loin de là »

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 17:13

