« Tu veux te battre ? On se retrouve dehors dans 10 minutes », avait lancé Alexander Bublik à Corentin Moutet en quarts de finale du Challenger de Phoenix en mars dernier.
Les deux hommes vont se retrouver pour la première fois l’un en face de l’autre sur le court, à l’occasion du deuxième tour du Masters 1000 de Paris.
Et dans des propos relayés par L’Equipe, le Français a lancé le match face au 16e joueur mondial.
« Bublik est un très bon joueur. On a eu des différends dans le passé, disons qu’il ne représente pas les valeurs que je défends en tant que sportif dans son discours. Mais bon on est tous différents, c’est important aussi pour le tennis. Je vais arriver hyper motivé et je vais essayer de le renvoyer chez lui. »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 17:31