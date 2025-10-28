AccueilATPATP - Rolex Paris MastersCritiqué, Sinner répond sèchement : "Ma décision est prise. Et j'ai déjà...
Par Baptiste Mulatier

La déci­sion de Jannik Sinner de ne parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne, en Italie, a suscité de nombreuses et parfois très vives critiques.

L’Italien n’a pas voulu s’étendre lors­qu’un jour­na­liste a relancé le sujet en confé­rence de presse à Paris ce mardi. 

Question : « Vous venez de dire qu’il était impos­sible de terminer l’année en tête du clas­se­ment. Est‐il égale­ment impos­sible de recon­si­dérer votre déci­sion de ne pas jouer pour l’Italie à la Coupe Davis ? »

Sinner : « Ma déci­sion est prise. Et j’ai déjà tout dit à ce sujet il y a quelques jours. »

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 18:11

