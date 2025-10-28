La décision de Jannik Sinner de ne participer aux phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne, en Italie, a suscité de nombreuses et parfois très vives critiques.
L’Italien n’a pas voulu s’étendre lorsqu’un journaliste a relancé le sujet en conférence de presse à Paris ce mardi.
Question : « Vous venez de dire qu’il était impossible de terminer l’année en tête du classement. Est‐il également impossible de reconsidérer votre décision de ne pas jouer pour l’Italie à la Coupe Davis ? »
Sinner : « Ma décision est prise. Et j’ai déjà tout dit à ce sujet il y a quelques jours. »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 18:11