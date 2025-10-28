AccueilATPIsner très cash sur le nouveau Masters 1000 en Arabie Saoudite :...
ATP

Isner très cash sur le nouveau Masters 1000 en Arabie Saoudite : « On peut penser qu’ils vont distri­buer de l’argent sous la table pour que Sinner et Alcaraz viennent jouer »

Thomas S
Par Thomas S

-

147

Alors qu’on a récem­ment appris la créa­tion d’un dixième et nouveau Masters 1000 (à partir de 2028 en Arabie Saoudite), plusieurs ques­tions restent en suspens, à commencer par la date précise de cet évène­ment, qui devrait norma­le­ment avoir lieu au mois de février, soit quelques jours après la fin de l’Open d’Australie.

Et alors qu’il évoquait ce sujet dans le dernier épisode de son podcast, Nothing Major, John Isner n’y pas allé par quatre chemins en expli­quant que les diri­geants saou­diens allaient proba­ble­ment mettre la main au porte­feuille pour convaincre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner de se rendre sur ce nouveau tournoi. 

« Pourquoi Jannik et Carlos Alcaraz participeraient‐ils à un tournoi 1000 non obli­ga­toire après l’Open d’Australie ? Pourquoi le feraient‐ils ? Eh bien, ont‐ils un bâton entre les mains ? Vont‐ils offrir des primes d’ap­pa­ri­tion, ou ne le peuvent‐ils pas ? C’est ce que je pense. On pour­rait donc logi­que­ment penser qu’il y aura des primes d’ap­pa­ri­tion sous la table pour que ces gars‐là se présentent et jouent. C’est complè­te­ment ridi­cule. Il y a beau­coup plus de ques­tions que de réponses pour l’ins­tant. Cela n’a aucun sens. Mais on dirait qu’ils ont simple­ment accepté et qu’ils n’ont rien prévu. »

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 16:45

Article précédent
Bublik : « C’est sans aucun doute le court indoor le plus lent que j’ai vu dans ma vie »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.