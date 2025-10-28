Alors qu’on a récemment appris la création d’un dixième et nouveau Masters 1000 (à partir de 2028 en Arabie Saoudite), plusieurs questions restent en suspens, à commencer par la date précise de cet évènement, qui devrait normalement avoir lieu au mois de février, soit quelques jours après la fin de l’Open d’Australie.
Et alors qu’il évoquait ce sujet dans le dernier épisode de son podcast, Nothing Major, John Isner n’y pas allé par quatre chemins en expliquant que les dirigeants saoudiens allaient probablement mettre la main au portefeuille pour convaincre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner de se rendre sur ce nouveau tournoi.
« Pourquoi Jannik et Carlos Alcaraz participeraient‐ils à un tournoi 1000 non obligatoire après l’Open d’Australie ? Pourquoi le feraient‐ils ? Eh bien, ont‐ils un bâton entre les mains ? Vont‐ils offrir des primes d’apparition, ou ne le peuvent‐ils pas ? C’est ce que je pense. On pourrait donc logiquement penser qu’il y aura des primes d’apparition sous la table pour que ces gars‐là se présentent et jouent. C’est complètement ridicule. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses pour l’instant. Cela n’a aucun sens. Mais on dirait qu’ils ont simplement accepté et qu’ils n’ont rien prévu. »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 16:45