Alors qu’on a récem­ment appris la créa­tion d’un dixième et nouveau Masters 1000 (à partir de 2028 en Arabie Saoudite), plusieurs ques­tions restent en suspens, à commencer par la date précise de cet évène­ment, qui devrait norma­le­ment avoir lieu au mois de février, soit quelques jours après la fin de l’Open d’Australie.

Et alors qu’il évoquait ce sujet dans le dernier épisode de son podcast, Nothing Major, John Isner n’y pas allé par quatre chemins en expli­quant que les diri­geants saou­diens allaient proba­ble­ment mettre la main au porte­feuille pour convaincre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner de se rendre sur ce nouveau tournoi.

« Pourquoi Jannik et Carlos Alcaraz participeraient‐ils à un tournoi 1000 non obli­ga­toire après l’Open d’Australie ? Pourquoi le feraient‐ils ? Eh bien, ont‐ils un bâton entre les mains ? Vont‐ils offrir des primes d’ap­pa­ri­tion, ou ne le peuvent‐ils pas ? C’est ce que je pense. On pour­rait donc logi­que­ment penser qu’il y aura des primes d’ap­pa­ri­tion sous la table pour que ces gars‐là se présentent et jouent. C’est complè­te­ment ridi­cule. Il y a beau­coup plus de ques­tions que de réponses pour l’ins­tant. Cela n’a aucun sens. Mais on dirait qu’ils ont simple­ment accepté et qu’ils n’ont rien prévu. »