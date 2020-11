Ils l’ont fait ! Le Canadien Félix Auger-Aliassime et le Polonais Hubert Hurkacz ont remporté à la surprise générale le Masters 1000 de Paris en battant la paire favorite et tête de série numéro 2, Mate Pavic/Bruno Soares, après avoir sauvé pas moins de cinq balles de match : 6-7(3), 7-6(7), 10-2 en 1h55 de jeu.

Pour rappel, les deux vainqueurs n’ont cessé de surprendre depuis le début de la compétition en éliminant, dans l’ordre, Mannarino et Simon, Farah et Zeballos (1er), Peers et Venus (7e), Kubot et Melo (4e) et, donc, Pavic et Soares (2e).

Un parcours improbable et incroyable pour une paire qui n’avait joué qu’une seule fois ensemble à l’occasion de l’ATP 500 de Rotterdam en février dernier (défaite en quarts de finale). Un petit exploit dans le petit monde du double.