Victime d’une déchirure au muscle pectoral le 7 juillet dernier, alors qu’il menait deux sets à rien en huitième de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, Grigor Dimitrov effectue son retour sur les courts un peu moins de quatre mois plus tard.
Et comme il le raconte dans des propos relayés par L’Equipe, le Bulgare confie ne pas avoir cherché à comprendre les raisons de sa blessure.
« J’ai tout fait pour ne pas me poser cette question. C’est impossible d’avoir une réponse. On sait à quoi ressemble notre calendrier : le nombre de tournois, de semaines, la charge… On prend toujours ce risque. Est‐ce de la malchance ? Peut‐être. Le calendrier ? Peut‐être. Un manque de préparation ? Peut‐être. Mais on ne le saura jamais. Ça ne sert à rien de gaspiller de l’énergie à chercher une explication qu’on ne trouvera pas. Étonnamment, j’ai été fort. Je ne l’ai pas vu comme quelque chose de négatif, même s’il y a eu des doutes, bien sûr. Dire que tout s’est déroulé parfaitement serait faux. Mais je sais comment gérer ces choses‐là, pas seulement les blessures, mais aussi tout ce qui touche au mental. »
A noter qu’il affrontera le Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Rolex Paris Masters.
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 13:48