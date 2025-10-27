Victime d’une déchi­rure au muscle pectoral le 7 juillet dernier, alors qu’il menait deux sets à rien en huitième de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, Grigor Dimitrov effectue son retour sur les courts un peu moins de quatre mois plus tard.

Et comme il le raconte dans des propos relayés par L’Equipe, le Bulgare confie ne pas avoir cherché à comprendre les raisons de sa blessure.

« J’ai tout fait pour ne pas me poser cette ques­tion. C’est impos­sible d’avoir une réponse. On sait à quoi ressemble notre calen­drier : le nombre de tour­nois, de semaines, la charge… On prend toujours ce risque. Est‐ce de la malchance ? Peut‐être. Le calen­drier ? Peut‐être. Un manque de prépa­ra­tion ? Peut‐être. Mais on ne le saura jamais. Ça ne sert à rien de gaspiller de l’énergie à cher­cher une expli­ca­tion qu’on ne trou­vera pas. Étonnamment, j’ai été fort. Je ne l’ai pas vu comme quelque chose de négatif, même s’il y a eu des doutes, bien sûr. Dire que tout s’est déroulé parfai­te­ment serait faux. Mais je sais comment gérer ces choses‐là, pas seule­ment les bles­sures, mais aussi tout ce qui touche au mental. »

A noter qu’il affron­tera le Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Rolex Paris Masters.