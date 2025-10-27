AccueilATPATP - Rolex Paris MastersDimitrov : "Est-ce de la malchance ? Peut-être. Le calendrier ? Peut-être. Un manque...
ATP - Rolex Paris Masters

Dimitrov : « Est‐ce de la malchance ? Peut‐être. Le calen­drier ? Peut‐être. Un manque de prépa­ra­tion ? Peut‐être. Mais on ne le saura jamais »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

59

Victime d’une déchi­rure au muscle pectoral le 7 juillet dernier, alors qu’il menait deux sets à rien en huitième de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, Grigor Dimitrov effectue son retour sur les courts un peu moins de quatre mois plus tard. 

Et comme il le raconte dans des propos relayés par L’Equipe, le Bulgare confie ne pas avoir cherché à comprendre les raisons de sa blessure. 

« J’ai tout fait pour ne pas me poser cette ques­tion. C’est impos­sible d’avoir une réponse. On sait à quoi ressemble notre calen­drier : le nombre de tour­nois, de semaines, la charge… On prend toujours ce risque. Est‐ce de la malchance ? Peut‐être. Le calen­drier ? Peut‐être. Un manque de prépa­ra­tion ? Peut‐être. Mais on ne le saura jamais. Ça ne sert à rien de gaspiller de l’énergie à cher­cher une expli­ca­tion qu’on ne trou­vera pas. Étonnamment, j’ai été fort. Je ne l’ai pas vu comme quelque chose de négatif, même s’il y a eu des doutes, bien sûr. Dire que tout s’est déroulé parfai­te­ment serait faux. Mais je sais comment gérer ces choses‐là, pas seule­ment les bles­sures, mais aussi tout ce qui touche au mental. »

A noter qu’il affron­tera le Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Rolex Paris Masters. 

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 13:48

Article précédent
Jo‐Wilfried Tsonga : « À chaque fois qu’on parle du tennis fran­çais, on fait l’amal­game de parler de tous les joueurs de la même façon… »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.