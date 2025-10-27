Lors de son passage dans l’émission Stephen Brunch sur RMC, avant le début du Masters 1000 de Paris, Jo‐Wilfried Tsonga a réagi aux critiques récur­rentes sur le tennis français.

« À chaque fois qu’on parle du tennis fran­çais, on fait l’amal­game de parler de tous les joueurs de la même façon. Jusqu’à aujourd’hui, ce qui manque c’est l’in­di­vidu qui peut le faire. Après on a des joueurs comme Arthur Fils qui ont passé la barrière à un moment donné et vont reculer à cause des bles­sures. Pourquoi il y en a qui passent et qui restent long­temps, contrai­re­ment à d’autres ? La science est complè­te­ment inexacte sur tout ça. Personne n’a de baguette magique. »