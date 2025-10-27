Lors de son passage dans l’émission Stephen Brunch sur RMC, avant le début du Masters 1000 de Paris, Jo‐Wilfried Tsonga a réagi aux critiques récurrentes sur le tennis français.
« À chaque fois qu’on parle du tennis français, on fait l’amalgame de parler de tous les joueurs de la même façon. Jusqu’à aujourd’hui, ce qui manque c’est l’individu qui peut le faire. Après on a des joueurs comme Arthur Fils qui ont passé la barrière à un moment donné et vont reculer à cause des blessures. Pourquoi il y en a qui passent et qui restent longtemps, contrairement à d’autres ? La science est complètement inexacte sur tout ça. Personne n’a de baguette magique. »
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 13:11