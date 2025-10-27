Le pire scénario s’est malheu­reu­se­ment produit pour Ugo Humbert.

Contraint à l’abandon contre Alejandro Davidovich Fokina en demi‐finales de l’ATP 500 de Bâle, le Français a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Paris, où il devait retrouver l’Espagnol au premier tour.

Il va ainsi perdre les points de sa finale de l’an dernier, remportée par Alexander Zverev, et quitter le top 30.

2024 fina­list Ugo Humbert with­draws from the tour­na­ment. We wish him a speedy reco­very 🫶❤️‍🩹 #RolexParisMasters pic.twitter.com/fJIqEuxzUx — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 27, 2025

Son statut de tête de série à l’Open d’Australie en janvier 2026 risque égale­ment de s’envoler…