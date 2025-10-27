AccueilATPATP - Rolex Paris MastersTerrible coup dur pour Ugo Humbert, finaliste l'an dernier !
ATP - Rolex Paris Masters

Terrible coup dur pour Ugo Humbert, fina­liste l’an dernier !

Le pire scénario s’est malheu­reu­se­ment produit pour Ugo Humbert.

Contraint à l’abandon contre Alejandro Davidovich Fokina en demi‐finales de l’ATP 500 de Bâle, le Français a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Paris, où il devait retrouver l’Espagnol au premier tour. 

Il va ainsi perdre les points de sa finale de l’an dernier, remportée par Alexander Zverev, et quitter le top 30.

Son statut de tête de série à l’Open d’Australie en janvier 2026 risque égale­ment de s’envoler… 

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 12:17

