ATP - Rolex Paris Masters

Guy Forget, après la victoire de Sinner en finale contre Auger‐Aliassime : « Ce n’est pas forcé­ment le titre qu’il aurait aimé gagner à Paris »

Par Baptiste Mulatier

Aux commen­taires sur France Télévisions lors de la finale remportée dimanche par Jannik Sinner face à Felix Auger‐Aliassime, Guy Forget n’a pas parlé de « lot de conso­la­tion » pour l’Italien à Paris… mais presque.

« Ce n’est pas forcé­ment le titre qu’il aurait aimé gagner à Paris. On sait qu’il est passé à un point de la victoire à Roland‐Garros (il a manqué trois balles de match face à Sinner en finale de Roland‐Garros, ndlr). Mais celui‐là, il l’a bien mérité. Il s’est imposé avec la manière. Et Felix n’a pas de grands regrets à avoir, il a fait son match, il a tenté sa chance. On peut regretter ce premier jeu de service où il a été un peu hési­tant, un peu crispé. Il est inté­res­sant ce match, il va pouvoir construire là‐dessus. » 

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 15:59

